Правительство страны решило на уровне Нацпрограммы ускорить производство боеприпасов для своей и украинской артиллерии.

Правительство Польши решило ускорить производство артиллерийских боеприпасов для усиления собственного сектора обороны, а также для отправки военной помощи Украине.

Соответствующее решение Варшава приняла на уровне Национальной программы в четверг, 29 марта, сообщает Польское радио.

Речь идет об ускорении темпов производства боеприпасов калибра 155 или 120 мм. Новую Национальную программу призвал поддержать как частные, так и государственные предприятия по производству оружия премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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По его словам, такое сотрудничество выгодно польским заводам, так как артиллерийские снаряды легко продаются, а спрос на них в разы превышает производственные мощности Франции, Германии или других стран ЕС.

Чиновник анонсировал, что правительство намерено обратиться в Польский фонд развития и принять участие в разработке инвестиционных проектов, чтобы на общенациональном уровне поддержать производство боеприпасов.

По данным Укринформ, Моравецкий пообещал финансирование из бюджета на уровне до $870 млн. Также он указал, что всего Польша намерена заказать у предприятий не менее 800 000 снарядов на сумму около $2,8 млрд.

Украина увеличила коалицию стран-производителей боеприпасов

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил позитивные новости по поводу успеха в расширении коалиции стран, готовых покупать и производить боеприпасы для Украины. Речь идет об артиллерийских снарядах 155-го калибра.

Он сообщил, что теперь в соответствующий "альянс" входит не менее 20 государств: Австрия, Бельгия, Греция, Эстония, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, а также Норвегия. Последней к инициативе присоединилась Литва.

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