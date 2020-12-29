Байден подчеркнул, что с теми, кто прибывает в США через территорию Мексики, должны обращаться "гуманно и по правилам".

Избранный президент США Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в гуманитарной катастрофе на границе с Мексикой.

С таким заявлением демократ выступил в понедельник в Уилмингтоне (штат Делавэр), передает ТАСС.

"Нам предоставили информацию о шагах, необходимых для устранения последствий гуманитарной катастрофы, которую администрация Трампа систематически создавала на нашей южной границе", - отметил он.

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Байден подчеркнул, что с теми, кто прибывает в США через территорию Мексики, должны обращаться "гуманно и по правилам", а властям США следует "безопасно и быстро" обрабатывать запросы со стороны лиц, которые просят предоставления убежища в стране.

Напомним, Трамп принял ряд мер по ужесточению иммиграционной политики и усилению пограничного контроля. Он заявлял о необходимости пресечь нелегальную иммиграцию, а также ограничить прием беженцев в США.

Победа Джо Байдена на выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы.

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.

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Автор: УНИАН