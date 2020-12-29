Избранный президент США Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в гуманитарной катастрофе на границе с Мексикой.
С таким заявлением демократ выступил в понедельник в Уилмингтоне (штат Делавэр), передает ТАСС.
"Нам предоставили информацию о шагах, необходимых для устранения последствий гуманитарной катастрофы, которую администрация Трампа систематически создавала на нашей южной границе", - отметил он.
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Байден подчеркнул, что с теми, кто прибывает в США через территорию Мексики, должны обращаться "гуманно и по правилам", а властям США следует "безопасно и быстро" обрабатывать запросы со стороны лиц, которые просят предоставления убежища в стране.
Напомним, Трамп принял ряд мер по ужесточению иммиграционной политики и усилению пограничного контроля. Он заявлял о необходимости пресечь нелегальную иммиграцию, а также ограничить прием беженцев в США.
Победа Джо Байдена на выборах в США
- 3 ноября в США состоялись президентские выборы.
- Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
- По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.
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