Бывшие чиновники США и аналитики сказали изданию, что для мероприятия могут рассматриваться четыре города.

Американское издание Politico сообщило о возможных городах для встречи президентов США и России и Джо Байдена и Владимира Путина.

Читайте такжеВ Белом доме прокомментировали подготовку к встрече Байдена и ПутинаБывшие чиновники США и аналитики сказали изданию, что для мероприятия может рассматриваться «темная лошадка» - Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку.

По информации других СМИ, некоторые европейские страны уже предложили их города для встречи, передает Politico. Среди них — Швейцария, Финляндия и Австрия. Все три страны считаются нейтральными, так как не входят в НАТО.

Издание предполагает, что для саммита не будет выбран Хельсинки. Там в 2018 году прошла встреча Путина с тогда президентом США Дональдом Трампом. Издание отмечает, что американский президент тогда «оправдал репутацию человека, который жаждет угодить Путину». Politico пишет, что встреча в этом городе может дать шанс Байдену исправить «ошибку Трампа», но бывшие чиновники США сказали изданию, что в таком случае сравнение с прошлой встречей «затмит то, чего Байден и Путин надеются достичь».

Несколько чиновников сообщили изданию, что потенциальным местом могла бы стать Исландия, однако туда сложнее добраться, чем в другие страны. Кроме того, она является членом НАТО и сейчас недалеко от Рейкьявика извергается вулкан. В 1986 году в Исландии прошла встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана.

Баку мог бы стать хорошим вариантом, так как и у России, и у США хорошие отношения с Азербайджаном, но это может оскорбить Армению из-за войны в Нагорном Карабахе, пишет Politico. Прага была местом саммита президентов Дмитрия Медведева и Барака Обамы, и власти Чехии незадолго до скандала со взрывом во Врбетице предлагала свою площадку. По версии Politico, сейчас это приглашение «может больше не иметь силы», передает kommersant.

Возможная встреча Байдена и Путина

Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться во время телефонного разговора в середине апреля.

Американский президент надеется, что мероприятие пройдет в июне в Европе.

В качестве места встречи администрация Белого дома предложила третью страну.

Власти Австрии предложили провести встречу в Вене. Кремль заявил, что официального ответа о встрече не было, и Москва изучает предложение.

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Автор: Ирина Погорелая