В Пакистане мужчина поджег 14 летнюю племянницу, которая отказалась выходить замуж за его сына
Житель пакистанской провинции Пенджаб облил бензином и поджег 14-летнюю племянницу, которая отказалась выходить замуж за двоюродного брата.
Об этом сообщает The Mirror.
Мухаммед Якуб спрятался в доме брата Мухаммеда Юсуфа и, дождавшись, пока Садия останется одна, облил ее бензином и поджег. Затем он скрылся, оставив племянницу одну с сильными ожогами.
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Девочке удалось выбраться на улицу, после чего ее отвезли в больницу, где она скончалась. Однако семья Садии попыталась скрыть истинную причину смерти и объявила о ее гибели в результате взрыва.
Тем не менее полицейские заметили несоответствия в отчетах ее родителей и арестовали дядю Садии, который в ходе допроса признался в преступлении.
Как сообщал УНИАН, по меньшей мере три человека погибли в результате атаки на кардиологическую больницу в пакистанском городе Лахор.
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