В Пакистане мужчина поджег 14 летнюю племянницу, которая отказалась выходить замуж за его сына

Девочке удалось выбраться на улицу, после чего ее отвезли в больницу, где она скончалась.

Житель пакистанской провинции Пенджаб облил бензином и поджег 14-летнюю племянницу, которая отказалась выходить замуж за двоюродного брата.

Об этом сообщает The Mirror.

Мухаммед Якуб спрятался в доме брата Мухаммеда Юсуфа и, дождавшись, пока Садия останется одна, облил ее бензином и поджег. Затем он скрылся, оставив племянницу одну с сильными ожогами.

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Девочке удалось выбраться на улицу, после чего ее отвезли в больницу, где она скончалась. Однако семья Садии попыталась скрыть истинную причину смерти и объявила о ее гибели в результате взрыва.

Тем не менее полицейские заметили несоответствия в отчетах ее родителей и арестовали дядю Садии, который в ходе допроса признался в преступлении.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере три человека погибли в результате атаки на кардиологическую больницу в пакистанском городе Лахор.

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