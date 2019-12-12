В Пакистане разъярённые юристы напали на больницу, погибли три человека

Сотни разгневанных юристов нападали на докторов, охрану и персонал госпиталя, а также подожгли несколько автомобилей.

По меньшей мере три человека погибли в результате атаки на кардиологическую больницу в пакистанском городе Лахор.

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Как сообщает NPR, сотни разгневанных юристов нападали на докторов, охрану и персонал больницы, а также подожгли несколько автомобилей.

Причины вспышки насилия до конца не ясны. Они могут проистекать из потасовки между докторами и юристом, которая имела место около месяца назад. С того момента юристы требовали принять в отношении врачей меры. В конечном счете это вылилось в нападение на больницу.

Как сообщает Reuters, юристы были разгневаны тем, что врачи распространяют в соцсетях видео с избиением адвоката, который отказался стоять в очереди.

Отмечается, что в результате нападения скончались три пациента, которые не смогли вовремя получить жизненно необходимое лечение.

Участники нападения были в основном одеты в черные костюмы с галстуками. Некоторые были вооружены палками и даже огнестрельным оружием.

Разъяренная толпа избивала персонал и громила помещение учреждения. Полиции потребовалось несколько часов, чтобы взять ситуацию под контроль.

Минстр Информации Фаяз-аль-Хасан Чахан (Fayaz-ul-Hasan Chauhan) прибыл на место, чтобы примирить две враждующие группы, однако тоже стал жертвой нападения. По его словам, нападавшие подвергли его жизнь угрозе – его пытали и хотели похитить.

Местная власть заявила о задержании ряда участников нападения. Премьер-министр Имран Хан поручил провести расследование инцидента.

Ранее враждующие Индия и Пакистан открыли безвизовый коридор для паломников.