Подсанкционные россияне купили 'золотые' паспорта Мальты, - FT

Эти документы позволяют им обходить санкции ЕС и открывать счета на территории стран блока.

Российские богачи купили себе "золотые мальтийские паспорта", чтобы избежать санкций, введенных против них за войну России против Украины, пишет Financial Times.

Российский бизнесмен, владелец угольных и газовых компании Альберт Авдолян, который попал под санкции ЕС из-за войны Москвы против Украины, может избежать ограничений на въезд в Евросоюз благодаря мальтийскому паспорту, полученному по схеме "золотых" виз.

Авдолян, который стал гражданином Мальты в 2015 году, является одним из семи человек, получивших мальтийский паспорт и впоследствии были внесены в санкционные списки США, ЕС или Украины.

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Среди общей группы из 16 человек, которые воспользовались схемой гражданства за деньги, есть не только фигуранты санкционных списков, но и политически известные лица, которые потенциально повышают риски коррупции.

Европейская комиссия подала иск против Мальты, заявив:

"Ценности ЕС не продаются. Схемы гражданства для инвесторов являются нарушением законодательства ЕС... их следует отменить".

Ожидается, что Европейский суд вынесет решение во вторник. Эка Ростомашвили из Transparency International подчеркнула: "Для некоторых это страховой полис, для некоторых это стратегия выхода... эти схемы очень проблематичны по нескольким причинам. Это открывает двери ЕС, а не только Мальты".

Ростомашвили отметила, что часто заявки на паспорта подаются непосредственно перед тем, как на лиц будут наложены санкции или перед большими скандалами и уголовными преследованиями.

"Золотые" паспорта для россиян

Мальтийский паспорт позволяет открывать счета, бизнес в ЕС и путешествовать без визы во многие страны. Подавая заявку в 2014 году, Авдолян высоко оценил Мальту за "надежность, безопасность, мир, спокойствие и приятных людей".

Другими владельцами паспортов стали лица, которых впоследствии внесли в санкции США и Украины. Например, Евгения Владимировна Бернова, обвиняемая США в помощи российскому ВПК.

Бернова заявила, что она получила гражданство через "тщательный и многоуровневый процесс надлежащей проверки" и имела "настоящие связи с Мальтой", инвестируя в кинопроизводство. Она назвала санкции "ошибочным пониманием со стороны властей США".

По крайней мере один мальтийский паспорт был аннулирован. Среди политических деятелей с мальтийскими паспортами - принц Халед из Саудовской Аравии и его сыновья.

Авдолян подчеркивал:

"Как бизнесмену, наличие такого паспорта очень поможет в моих регулярных поездках в Европу и мир".

Его жена и четверо детей также получили паспорта. Несмотря на санкции, наложенные ЕС за финансирование российского правительства, Авдолян может путешествовать по Мальте, поскольку он тесно связан с государственным концерном "Ростех".

Утечка документов Henley & Partners показала, что Авдоляны оформили документы на проживание в Мальте в 2014 году, предоставляя чеки за гостиницы, рестораны и аренду апартаментов для подтверждения проживания.

Identity Malta признала, что Авдолян выполнил условие 12-месячного проживания. Сам бизнесмен комментировать ситуацию отказался.

Другой пример - россиянин Павел Мельников, который получил паспорта Мальты и Сент-Китс и Невис, а впоследствии был осужден в Финляндии за налоговые преступления. Мельников отрицал любые правонарушения в Финляндии или где-либо еще. Он получил гражданство "на основе местного законодательства и разрешений".

Еще одним примером является Семен Куксов, осужденный в Великобритании за отмывание средств. На фоне подобных случаев Кипр и Болгария закрыли свои программы под давлением Брюсселя, однако Мальта продолжает схему, ссылаясь на ужесточение проверок и запрет на паспортизацию граждан России и Беларуси.

Активисты предупреждают, что решение суда в пользу Мальты может открыть путь к возобновлению таких схем в других странах.

Мальтийские привилегии для россиян

Как сообщал УНИАН, в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский призвал Мальту не транспортировать российскую нефть и остановить действующие привилегии для граждан РФ.

Он подчеркнул, что пришло время остановить действующие привилегии для граждан России, "начиная от золотых паспортов с привилегиями и заканчивая двойным гражданством".

"Не позволяйте, пожалуйста, использовать себя, не позволяйте использовать свой остров", - сказал Зеленский, обращаясь к парламенту Мальты.

При этом он призвал проверять, кто из россиян пытается скрыться, используя "именно вашу юрисдикцию и вашу землю".

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