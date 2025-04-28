Подсанкционные россияне купили 'золотые' паспорта Мальты, - FT

Российские богачи купили себе "золотые мальтийские паспорта", чтобы избежать санкций, введенных против них за войну России против Украины, пишет Financial Times.
Российский бизнесмен, владелец угольных и газовых компании Альберт Авдолян, который попал под санкции ЕС из-за войны Москвы против Украины, может избежать ограничений на въезд в Евросоюз благодаря мальтийскому паспорту, полученному по схеме "золотых" виз.
Авдолян, который стал гражданином Мальты в 2015 году, является одним из семи человек, получивших мальтийский паспорт и впоследствии были внесены в санкционные списки США, ЕС или Украины.
Среди общей группы из 16 человек, которые воспользовались схемой гражданства за деньги, есть не только фигуранты санкционных списков, но и политически известные лица, которые потенциально повышают риски коррупции.
Европейская комиссия подала иск против Мальты, заявив:
"Ценности ЕС не продаются. Схемы гражданства для инвесторов являются нарушением законодательства ЕС... их следует отменить".
Ожидается, что Европейский суд вынесет решение во вторник. Эка Ростомашвили из Transparency International подчеркнула: "Для некоторых это страховой полис, для некоторых это стратегия выхода... эти схемы очень проблематичны по нескольким причинам. Это открывает двери ЕС, а не только Мальты".
Ростомашвили отметила, что часто заявки на паспорта подаются непосредственно перед тем, как на лиц будут наложены санкции или перед большими скандалами и уголовными преследованиями.
"Золотые" паспорта для россиян
Мальтийский паспорт позволяет открывать счета, бизнес в ЕС и путешествовать без визы во многие страны. Подавая заявку в 2014 году, Авдолян высоко оценил Мальту за "надежность, безопасность, мир, спокойствие и приятных людей".
Другими владельцами паспортов стали лица, которых впоследствии внесли в санкции США и Украины. Например, Евгения Владимировна Бернова, обвиняемая США в помощи российскому ВПК.
Бернова заявила, что она получила гражданство через "тщательный и многоуровневый процесс надлежащей проверки" и имела "настоящие связи с Мальтой", инвестируя в кинопроизводство. Она назвала санкции "ошибочным пониманием со стороны властей США".
По крайней мере один мальтийский паспорт был аннулирован. Среди политических деятелей с мальтийскими паспортами - принц Халед из Саудовской Аравии и его сыновья.
Авдолян подчеркивал:
"Как бизнесмену, наличие такого паспорта очень поможет в моих регулярных поездках в Европу и мир".
Его жена и четверо детей также получили паспорта. Несмотря на санкции, наложенные ЕС за финансирование российского правительства, Авдолян может путешествовать по Мальте, поскольку он тесно связан с государственным концерном "Ростех".
Утечка документов Henley & Partners показала, что Авдоляны оформили документы на проживание в Мальте в 2014 году, предоставляя чеки за гостиницы, рестораны и аренду апартаментов для подтверждения проживания.
Identity Malta признала, что Авдолян выполнил условие 12-месячного проживания. Сам бизнесмен комментировать ситуацию отказался.
Другой пример - россиянин Павел Мельников, который получил паспорта Мальты и Сент-Китс и Невис, а впоследствии был осужден в Финляндии за налоговые преступления. Мельников отрицал любые правонарушения в Финляндии или где-либо еще. Он получил гражданство "на основе местного законодательства и разрешений".
Еще одним примером является Семен Куксов, осужденный в Великобритании за отмывание средств. На фоне подобных случаев Кипр и Болгария закрыли свои программы под давлением Брюсселя, однако Мальта продолжает схему, ссылаясь на ужесточение проверок и запрет на паспортизацию граждан России и Беларуси.
Активисты предупреждают, что решение суда в пользу Мальты может открыть путь к возобновлению таких схем в других странах.
Мальтийские привилегии для россиян
Как сообщал УНИАН, в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский призвал Мальту не транспортировать российскую нефть и остановить действующие привилегии для граждан РФ.
Он подчеркнул, что пришло время остановить действующие привилегии для граждан России, "начиная от золотых паспортов с привилегиями и заканчивая двойным гражданством".
"Не позволяйте, пожалуйста, использовать себя, не позволяйте использовать свой остров", - сказал Зеленский, обращаясь к парламенту Мальты.
При этом он призвал проверять, кто из россиян пытается скрыться, используя "именно вашу юрисдикцию и вашу землю".