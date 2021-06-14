Его обвиняют в убийстве жены полицейского.

В Мехико под домом подозреваемого серийного убийцы нашли 3787 фрагментов костей, по-видимому, принадлежащих 17 жертвам.

Об этом пишет ABC News.

В ходе раскопок, проводимых с 17 мая, вскрыли полы дома, в котором проживал подозреваемый. Прокуратура предположила, что на этом ужасные находки не закончатся - правоохранители планируют расширить поиски.

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Количество костных фрагментов, найденных под бетонным полом, предполагает, что трупы могли быть разрублены на крошечные части.

Подозреваемый, которого прокуратура опознала только как «Андрес», ранее был мясником. Власти не разгласили полное имя 72-летнего подозреваемого.

Его последней предполагаемой жертвой была жена полицейского, которого он знал лично. Он должен был сопровождать ее в походе по магазинам в день ее исчезновения, поэтому ее муж заподозрил его, когда она не вернулась.

Полицейский получил доступ к камерам полицейского наблюдения. Он увидел, что его жена вошла, но не вышла на улицу, где жил подозреваемый. Он пошел в дом, где и обнаружил изрубленное тело его жены.

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Автор: Людмила Жерновская