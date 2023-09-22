Диктатор неуверен в своих силах и переживает из-за ответного удара, считает российский оппозиционный политик Ольга Курносова.

"Марш Пригожина" - это очень важная история, которая показала слабость режима. После него те, кто хочет убрать Путина, увидели, насколько тот слаб, что сначала Пригожин почти дошел до Москвы, а потом Путин устроил ему казнь. Об этом в интервью УНИАН рассказала российский оппозиционный политик Ольга Курносова.

Он был настолько не уверен, что государственная машина будет работать так, как он скажет, что ему пришлось уничтожать самолет Пригожина со всей верхушкой ЧВК "Вагнер" ракетой ПВО вместо того, чтобы возбудить уголовное дело, провести расследование и посадить на 25 лет. То есть Путин настолько не уверен, что его приказы будут выполнены, что ему приходится ликвидировать сильных противников.

Курносова убеждена, если бы Путин не понимал, что попытка применения ядерного оружия приведет к его немедленному уничтожению, он бы ее применил.

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"У него нет никаких моральных сдержек, его сдерживает лишь страх того, что его самого уничтожат. И "поход Пригожина" показывает, насколько силен этот страх. И подлое убийство Пригожина исподтишка показывает, насколько Путин слабый и подлый человек", - говорит российская оппозиционерка.

Путин понимает только силу, только оружие, только наступление ВСУ и опасность, что его "прикроют" его же охранники. Только так с ним и надо разговаривать: "если ты не сбежишь из Украины за два месяца, до 1 января тебя ликвидируют как новогодний подарок для всего мира", добавила Курносова.

"Кто будет после Путина зависит от многих факторов, в том числе – от того, насколько сокрушительным будет поражение России, насколько Украина и Европа смогут влиять на то правительство, которое будет после Путина", - считает политик.

Она добавила, если это будет правительство, которое устроит всех, тогда можно будет не опасаться за безопасность Европы и мира. А если это будет снова какая-то попытка имперского Ренессанса, то мы будем находиться под боем до тех пор, пока не придется вводить войска НАТО и контролировать ядерные объекты Российской Федерации.

Путин хочет пополнить свою армию к 2030 году

Владимир Путин отметился обещанием о том, что к 2030 году Россия соберет 8,3 млн человек "золотого" призывного возраста. Он уточнил, что речь идет о молодежи возраста 20-24 лет в рамках заседания президиума Госсовета РФ 21 сентября.

Между тем российские мужчины продолжают гибнуть в Украине. По состоянию на утро 22 сентября Генштаб ВСУ уточнил, что украинская армия ликвидировала 480 оккупантов за сутки. Общие потери личного состава армии РФ в Украине составляют 274 950 человек. Также Генштаб раскрыл данные о потерях техники врага.

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