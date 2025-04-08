Эти люди могут быть частью отрядов наемников, набранных российскими вооруженными силами, считает издание.

Если китайские граждане, которые попали в плен Сил обороны Украины на фронте были частью китайской армии, на Пекин должны наложить санкции. Такое заявление сделал активист и исполнительный директор Межпарламентского альянса по вопросам Китая (IPAC) Люк де Пулфорд в интервью The Telegraph.

"Это авторитарная ось в действии: Северная Корея, Китай и Россия. Если это были наемники, важно понимать, что это означает, что Китай терпит граждан, которые оказывают поддержку незаконной войне Путина на местах, продолжая конфликт, который убивает невинных и разрушает демократические альянсы. Если это были солдаты Народно-освободительной армии, то должны быть введены быстрые и значимые скоординированные санкции", – пояснил он.

Издание отметило, что видео с якобы китайскими наемниками, которые воюют на стороне РФ в ее захватнической войне против Украины, появилось в соцсетях еще в прошлом месяце. Предположительно, его сняли в Селидово Донецкой области. На тех кадрах было показано, как восточноазиатские военные разрисовывают внутренние стены поврежденного дома граффити, похожими на китайские иероглифы. Примечательно, что экипировка и одежда этих солдат была идентична той, в которой последние месяцы замечали солдат армии РФ.

Видео дня

Кроме того, на правом плече одного из этих военных заметили шеврон с надписью "БАРС". Это аббревиатура российского армейского резерва – с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года он превратился в сеть нерегулярных подразделений.

Российские СМИ утверждают, что бойцы БАРСа имеют неопределенный правовой статус. Они являются неофициальными "добровольцами", хотя и подписывали контракт с Минобороны РФ.

Сегодня же президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором показан один из двух китайских солдат, захваченных украинскими военными в плен. Эти люди стали доказательством того, что участие в войне РФ против Украины принимает еще одна страна. По мнению журналистов, правда может быть более приземленной – эти люди могут быть частью отрядов наемников, набранных российскими вооруженными силами.

Происходит все на фоне того, как продолжается то, что авторы материала называют "битвой за внимание Белого дома".

Ранее в США определили приоритетом в военной сфере сдерживание китайского вторжения на Тайвань и подготовку к победе в потенциальном конфликте с Пекином.

"Марко Рубио, государственный секретарь США, заявил, что Владимир Путин будет лишь небольшой главой в истории 21-го века, а остальное время займет титаническое соревнование Америки с Китаем. Неудивительно, что Зеленский, пытаясь вернуть утраченную поддержку Америки, будет делать все возможное, чтобы доказать, что эти два театра не могут быть так легко разделены", – констатируют авторы материала.

Китайцы попали в плен ВСУ

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на территории Донецкой области украинские военные захватили в плен двух граждан Китая, которые принимали участие в войне – на стороне России.

"В бой вступили украинцы в Донецкой области – Тарасовка, Белогоровка – с шестью китайскими военными. Двое – в плену. Соответственно, есть документы, есть их паспорта, есть даже кредитные карты. Это граждане Китая", – заявил Зеленский.

По его словам, граждан КНР в рядах оккупационных войск РФ значительно больше.

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