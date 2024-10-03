Представитель Госдепа заявил, что в этом плане есть шаги, которые должна сделать не только Украина, но и другие страны.

В Соединенных Штатах Америки считают, что в представленном Украиной плане победы есть "продуктивные шаги". Такое заявление сделал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Мы получили этот план, мы его просмотрели, мы увидели в нем ряд продуктивных шагов", – заявил он.

При этом Миллер подчеркнул, что США пока воздержатся от обсуждений этого плана, поскольку Украина не раскрывала его деталей публично. В то же время он отметил, что в этом плане есть шаги, которые должна сделать не только Украина, но и другие страны.

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"Мы будем общаться с ними (с Украиной, – УНИАН.) по этому поводу", резюмировал Мэттью Миллер.

План победы Украины: вы могли это пропустить

Во время визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский представил своему американскому коллеге Джо Байдену план победы Украины. О чем именно там идет речь – доподлинно неизвестно, но одним из пунктов является вступление Украины в НАТО.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что представленный Зеленским план победы раскроют и украинцам, но частично. По его словам, в нем содержатся очень чувствительные части, и они являются закрытыми. К тому же, все что становится публичным, слышат не только в Украине – это слышит и враг.

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