Военные использовали Facebook, чтобы заявить о фальсификации результатов голосования на выборах 2020 года.

Facebook заблокировал аккаунты военных Мьянмы на своих платформах.

Читайте такжеБайден отменил указ Трампа об ограничении въезда иностранцев в СШАОб этом пишет BBC.

Компания решила, что «риски допуска Татмадау на Facebook и Instagram слишком велики».

Военные использовали Facebook, чтобы заявить о фальсификации результатов голосования на выборах 2020 года.

С тех пор как военные захватили власть, они арестовали протестующих, отключили Интернет, а также запретили социальные сети, в том числе Facebook.

Facebook заявил, что видит необходимость в этом запрете после «событий после переворота 1 февраля, включая смертоносное насилие».

Также Facebook запретил связанным с Татмадау коммерческим организациям размещать рекламу на платформе, добавив, что эти запреты останутся «на неопределенный срок».

Запрет не распространяется на правительственные министерства и агентства, занимающиеся государственными услугами, такие как Министерство здравоохранения и образования.

Военный переворот в Мьянме: что произошло

1 февраля военные Мьянмы заявили, что берут власть в стране в свои руки и объявляют в стране чрезвычайное положение на один год.

Глава правительства, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других руководителей страны были взяты под стражу в ходе рейдов силовиков 1 февраля.

Переворот был вызван несогласием военных с парламентскими выборами, прошедшими в ноябре. На выборах партия, поддерживаемая военными, заняла 26 и 7 места в нижней и верхней палате парламента соответственно.

Президент США Джо Байден объявил о введении санкций против военной хунты Мьянмы.

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Автор: Людмила Жерновская