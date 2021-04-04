Президент Украины пожелал народу Иордании мира и процветания.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку королю Иордании в связи с сообщениями о подготовке мятежа в этой стране.

Читайте такжеНа протестах в Мьянме погибли уже более полтысячи человекОб этом сообщает Telegram-канал главы государства.

«Тревожные новости из Иордании. Полностью поддерживаем короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства», - говорится в сообщении.

«С нетерпением ждем детали событий и желаем народу Иордании мира и процветания», - отметил Зеленский.

Угроза переворота в Иордании: что известно

Как сообщает ВВС, спецслужбы Иордании провели спецоперацию, в рамках которой задержали ряд людей, в том числе и приближенных к королю страны Абдалле Второму. Задержания объясняют соображениями безопасности, тогда как СМИ со ссылкой на источники утверждают о предотвращении попытки госпереворота.

Также под домашним арестом находится наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн. Он передал Би-би-си видеообращение, в котором называет произошедшее частью кампании иорданских военных по подавлению инакомыслия.

Сами военные отрицали информацию о домашнем аресте бывшего принца, хотя признавали, что приказали ему прекратить «действия, подрывающие безопасность и стабильность в стране».

Сам Хамза бен Хусейн настаивает, что не делал ничего противозаконного.

США, Египет и Саудовская Аравия уже выразили поддержку королю Абдалле, критика в адрес которого могла стать причиной ареста кронпринца.

Хамза бен Хусейн - старший сын предыдущего короля Иордании Хусейна бен Талала. Ожидалось, что он станет новым королем - но на момент смерти отца принц был слишком молодым, в связи с чем трон занял его сводный брат Абдалла. В 2004 году он лишил Хамзу статуса наследного принца.

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Автор: Инна Андалицкая