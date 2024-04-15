По его словам, партнеры хорошо знают деле действенный способ достичь перемирия в Украине.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отреагировал на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии в Украине на время Олимпиады.

"Единственный вариант для Франции, или любой другой страны поспособствовать миру в Украине, хорошо известен тому же Макрону - отправить нам средства ПВО, технику, а можно и военный контингент. Тем более, французское общество, судя по соцопросам, готово к этому", - отметил Жорин.

Офицер подчеркнул, что очередная инициатива о прекращении огня на определенный период - "это уже даже не смешно".

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"Пизд***жа за эти 10 лет мы слышали достаточно. Видимо Западу хочется получить сотый урок о том, что россияне демонстративно нарушают все обещания, унижая тех, кто в них поверил", - добавил Жорин.

Идея Макрона о перемирии

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется договориться о прекращении огня в Украине и Газе на время летних Олимпийских игр. Он рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая Си Цзиньпина.

"Лидер Китая через несколько недель приедет в Париж. Я его попросил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай... Поэтому это также может стать дипломатическим моментом для мира", - сказал Макрон.

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