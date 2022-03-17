Украине в первую очередь планируется передать те системы ПВО, которые знакомы украинским военным.

США сохранят в тайне консультации по поставкам Украине систем противовоздушной обороны.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, Белый дом не намерен раскрывать месторасположения этих вооружений.

"Мы намерены сохранять данные переговоры в секрете. Мы ведем консультации с несколькими партнерами", - сказала Псаки.

По ее словам, Украине в первую очередь планируется передать те системы ПВО, которые знакомы украинским военным.

Также Псаки добавила, что США не намерены устанавливать бесполетную зону над Украиной, может привести к Третьей мировой войне.

Она отметила, что в США по-прежнему считают, что передача Польшей Украине МиГ-29 не была бы эффективным шагом, а вела бы к эскалации ситуации в Украине.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выделении 800 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности. Он также отметил, что в субботу его администрация дала разрешение на выделение еще 200 млн долларов, или можно было осуществлять постоянные поставки оружия и боеприпасов в Украину.

Ранее CNN сообщало, что США и их союзники по НАТО предоставили Вооруженным силам Украины системы противовоздушной обороны, что позволит защитить украинское небо от российских крылатых ракет. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах советских времен: "Оса" (по классификации НАТО – SA-8), системах С-300 (SA-10, SA-12) и переносных зенитно-ракетных комплексах "Стрела-3" (SA-14).

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