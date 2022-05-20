Соседский патруль охраняет 20-метровый флаг, чтобы его не повредили и не украли.

Напротив посольства России в Нидерландах местные жители ежедневно растягивают флаг Украины длиной в 20 метров. Его стережет соседский патруль.

Об этом сообщает местное издание Omroep west.

Огромный сине-желтый флаг натягивают между деревьями напротив здания посольство России каждый день.

Идея повесить его возникла у местных жителей во время предыдущих акций протеста против войны в Украине, которые проводили у посольства.

Местный житель Йохан рассказал, что на том же месте оставляли флаги поменьше, но их кто-то срывал.

"В качестве экстренной меры придумали изготовить двадцатиметровый флага на заказ", — говорит Йохан.

Чтобы предотвратить снятие этого флага, местные жители выставили "охрану". Около 100 человек согласились быть частью соседского патруля и следить за тем, чтобы с флагом ничего не произошло.

"Я хожу туда-сюда и встречаю много людей. Люди останавливаются, чтобы выразить восхищение и узнать, как присоединиться. Я получаю только положительные отзывы", - рассказывает мужчина.

Йохан подозревает, что в российское посольстве такой акции не рады.

"Подозреваю, что они этому не рады. Но кто знает, может быть, некоторым стыдно за то, что происходит. Пока что флаг останется. Мы останемся здесь. Мы будем дежурить, пока это необходимо", - добавил он.

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