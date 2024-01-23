Встреча будет посвящена долгосрочным потребностям, сообщила журналистам в понедельник заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Впервые с тех пор, как министр обороны Ллойд Остин создал международную группу по поддержке Украины в апреле 2022 года, Соединенные Штаты проведут ежемесячную встречу около 50 стран, у которых нет денег и которые не могут отправить боеприпасы и ракеты, необходимые Украине для отражения нападения России.

Ожидая, пока Конгресс примет бюджет и, возможно, утвердит больше денег на поддержку Украины, США будут искать союзников, чтобы продолжать сокращать разрыв, пишет AP.

Встреча во вторник будет посвящена долгосрочным потребностям, сообщила журналистам в понедельник заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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"Несмотря на то, что сейчас мы не можем предоставить помощь в сфере безопасности, наши партнеры продолжают это делать", - сказал Сингх.

Встреча будет виртуальной, поскольку Остин все еще восстанавливается дома после осложнений лечения рака простаты.

Помощь Украине от США - детали

Пентагон объявил о своей последней помощи Украине в сфере безопасности 27 декабря. Пакет стоимостью 250 миллионов долларов включал в себя 155-миллиметровые снаряды, зенитные ракеты "Стингер" и другие предметы высокого спроса, взятые из существующих запасов США.

С тех пор США не смогли предоставить дополнительные боеприпасы, поскольку деньги на пополнение этих запасов закончились, а Конгресс еще не утвердил дополнительные средства.

Помощь Украине и Израилю на сумму более 110 миллиардов долларов застопорилась из-за разногласий между Конгрессом и Белым домом по поводу других политических приоритетов, включая дополнительную безопасность на границе США и Мексики.

США предоставили Украине более 44,2 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности с момента вторжения России в феврале 2022 года. Около 23,6 миллиарда долларов из этой суммы было взято из существующих военных запасов, а почти 19 миллиардов долларов было отправлено в виде долгосрочных военных контрактов на товары, которые будут закупки займут месяцы. Таким образом, даже несмотря на то, что средства исчерпаны, часть ранее закупленного оружия будет продолжать поступать. Дополнительные 1,7 миллиарда долларов были предоставлены Госдепартаментом США в виде иностранного военного финансирования.

США и около 30 международных партнеров также продолжают обучать украинские силы и на сегодняшний день обучили в общей сложности 118 000 украинцев в точках по всему миру, сообщил полковник Марти О'Доннелл, представитель армии США в Европе и Африке.

Соединенные Штаты подготовили около 18 000 таких бойцов, в том числе около 16 300 солдат в Германии. Еще около 1500 бойцов в настоящее время проходят подготовку.

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