Очередные "учебно-выездные встречи" провели несколько школ Гомельской области.

В Гомельской области Беларуси для десятиклассников провели сборы, на которых учили копать окопы и стрелять из лопат.

Об этом сообщает гомельское издание "Флагшток".

Очередные "учебно-выездные встречи" для 10-х классов провели несколько школ Гомельской области. В этот раз они отличались от выездов прошлых лет - детей учили копать окопы и стрелять из лопат.

В учебных заведениях (школы в Симоничах и Домановичах) назвали выезды "военно-полевыми". В домановичской школе все ограничивалось окопами на территории школы, а "солдаты" из Симоничей устроили постановочную окопную стрельбу в лесу.

Интересно, что одновременно провели учения и для взрослых жителей региона.

В Гомеле предприятие "Гомельэнерго" учило работников надевать противогазы и прятаться в бомбоубежище.

Как писал УНИАН, накануне полномасштабнлого вторжения РФ в Украину Александр Лукашенко в интервью журналисту ВГТРК Владимиру Соловьеву заявлял, что в Украине "некому будет воевать" и уверял, что на фото с украинских учений - "показывают с деревянными автоматами, как они тренируются".

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