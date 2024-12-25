Он призвал к "диалогу для достижения справедливого и прочного мира".

Папа Римский Франциск в своей рождественской речи призвал к переговорам между Украиной и Россией о прекращении войны. Как пишет Reuters, в своем рождественском обращении "Urbi et Orbi" (к городу и миру) Франциск напрямую упомянул войну в Украине и призвал к "смелости, необходимой для открытия двери для переговоров".

Он также призвал к "жестам диалога и встречи для достижения справедливого и прочного мира".

Франциск также призвал положить конец конфликтам — политическим, социальным или военным — в Ливане, Мали, Мозамбике, Гаити, Венесуэле и Никарагуа. Он также призвал к прекращению огня в войне Израиля и ХАМАС и к освобождению оставшихся израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.

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Папа Римский - заявления об Украине

Папа Римский с начала войны делал несколько скандальных заявлений о войне в Украине. Затем он заявлял, что готов выступить посредником на переговорах между Украиной и РФ.

Недавно понтифик призвал молиться за украинцев из-за предстоящей зимы. По его словам, украинский народ "стоит на пороге тяжелой зимы". В частности он попросил молиться также за украинских детей и подростков.

На днях Франциск в очередном своем заявлении, комментируя войну в Украине, заявил, что лицемерно говорить о мире и в то же время вооружаться, обвинив Европу, которая продолжает предоставлять оружие Украине.

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