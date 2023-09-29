За это решение голосовали отдельно, поэтому в США опасаются искажения фактов российской пропагандой.

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение 300 миллионов долларов в поддержку Украины.

Как сообщает Politico, голосование состоялось поздно вечером четверга, 29 сентября. Эти средства были изъяты из проекта оборонного бюджета США, за их принятие голосовали отдельно.

Также в Палате представителей был принят законопроект о расходах на оборону на сумму 826 миллиардов долларов. Хотя оба проекта были одобрены, демократы опасаются, что выделение помощи Украины в отдельный законопроект будет представлен российской пропагандой как отказ от Украины.

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"Россияне хорошо разбираются в пропаганде. Это будет выглядеть как отказ Америки от своих обязательств в отношении Украины", – прокомментировал член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, демократ Адам Смит.

Как США помогают Украине

Напомним, что США активно помогают Украине во время войны с РФ вооружением и финансами. Впрочем, в последнее время во власти США нет единодушия относительно дальнейшей помощи Киеву.

Лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что властям США выгодно поддерживать Украину во время войны с Россией, в частности, из-за того, что в случае победы РФ над украинским государством следующей жертвой агрессии может стать государство НАТО.

Недавно стало известно, что республиканцы в регламентном комитете Палаты представителей договорились о вынесении на отдельное голосование вопрос о предоставлении $300 млн дополнительной военной помощи Украине. Эти средства для Украины - отдельные от дополнительного финансирования в $24 млрд, которое Белый дом запросил для поддержки Киева.

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