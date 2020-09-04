Сам Лукашенко в отравление известного критика Кремля не верит.

Москва получила от Беларуси «перехваченные» между Варшавой и Берлином разговоры о якобы фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.

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«Они (материалы) вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, что они будут переданы в ФСБ. Наверное ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно, не сомневаюсь в этом», - заявил Песков.

При этом он пока не может что-либо сказать по поводу содержания собранных белорусами материалов.

О якобы доказательствах в ложном диагнозе Навального вчера заявлял Лукашенко. Он утверждал, что разведке республики удалось перехватить телефонный разговор Польши и Германии, где обсуждали именно этот вопрос. Сам же белорусский глава отметил, что не верит в версию отравления Навального.

Отравление Алексея Навального: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Томск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

В СМИ сообщили, что Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который вызывает галлюцинации, беспокойство, спутанность сознания и патологическое мышление.

21 августа в штабе Навального со ссылкой на транспортную полицию заявили об обнаружении в организме политика опасного вещества. Однако в больнице Омска эту информацию сразу же опровергли.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа во Германии подтвердили отравление оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера в организме Навального обнаружили следы яда из группы «Новичок».

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Автор: Яна Ставская