Политик пригрозил России расплатой за поддержку террористов ХАМАС, убивших сотни людей в Израиле.

Представитель правящей израильской партии "Ликуд" Амир Вайтман раскритиковал Россию за поддержку боевиков группировки ХАМАС и пригрозил РФ расплатой.

"Позвольте сказать, мы закончим эту войну. Мы победим, потому что мы сильнее. После этого, поверьте, Россия заплатит цену", – сказал он в эфире российского пропагандистского канала RT.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает врагов Израиля.

"Россия поддерживает нацистов, которые хотят совершить геноцид нашего народа. И Россия заплатит. Слушайте меня очень внимательно: мы покончим с этими нацистами, мы выиграем эту войну. После этого мы не забудем, что вы делаете. Мы придем и позаботимся, чтобы Украины выиграла, мы позаботимся, чтобы вы заплатили за то, что сделали. Мы не забудем. Запомните, что я сейчас сказал: вы заплатите", – подчеркнул израильский политик.

"Наши люди были зверски убиты вашими протеже. Вы заплатите за это. Вы должны понимать, что все имеет свои последствия. Когда люди поддерживают убийства евреев, они платят цену. Время, когда евреи не были в состоянии защититься, прошло", – добавил представитель правлящей партии Израиля.

Война в Израиле: последние новости

Западные СМИ пишут, что власти Израиля дали своим военным "зеленый свет" на начало наземной операции на территории Сектора Газа, как только они будут готовы. Официального решения пока не было.

Тем временем Reuters пишет, что операция Израиля под названием "Железные мечи" будет очень жестокой и не похожей на все, что проводились в Секторе Газа ранее. Отмечается, что будущее Газы неизвестно.

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