МИД анонсировал заседание Совета Украина-НАТО.

Во Франции осудили российскую ракетную атаку на Днепр, во время которой оккупанты применили баллистическую ракету "Орешник".

Представитель министерства иностранных дел также сказал журналистам, что угрозы кремлевского правителя Путина в адрес европейских стран и государств-членов НАТО неприемлемы. Это лишь подтверждает эскалационную позицию России, цитирует представителя МИД Le Monde:

"Во вторник состоится заседание Совета Украина-НАТО, на котором члены Альянса смогут поднять этот вопрос. В этой ситуации есть только один агрессор - Россия, и только одна жертва - Украина".

Удар по Украине новой ракетой

Напомним, 21 ноября Днепр оказался под очередной ракетной атакой. По данным ВСУ, россияне впервые задействовали межконтитентальную баллистическую ракету.

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Кремлевский правитель Путин связал эту атаку с украинскими ударами по территории России, которые теперь наносят западным оружием. Он начал угрожать, что готов наносить удары по военным объектам других стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин снова пошел на эскалацию, фактически "плюнув в лицо" тем, кто хочет добиться мирного завершения войны между странами.

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