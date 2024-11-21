Россия ракетным ударом по Днепру серьезно увеличивает масштаб и жестокость войны против Украины, считает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что применение Россией новой экспериментальной баллистической ракеты средней дальности "Орешник" - это плевок главаря Кремля Владимира Путина в лицо всех тех, кто стремится к настоящему миру. Об этом глава государства сообщил в сети X.

Зеленский отметил, что сегодня российский диктатор Владимир Путин признал, что сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, к расширению этой войны. В частности, была применена новая баллистическая ракета.

"Путин ударил по нашему городу Днепру - одному из крупнейших городов Украины. Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины - контингента в не менее 11 тысяч солдат", - отметил Зеленский.

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В связи с этим, как подчеркнул президент Украины, Путин сделал оба эти шага, игнорируя всех в мире, кто призывает не расширять войну. Зеленский подчеркнул:

"Ему плевать на то, к чему призывают Китай, Бразилия, европейские страны, Америка, все остальные страны мира. Путин единственный, кто начал эту войну - абсолютно неспровоцированную войну, и кто делает все, чтобы война продолжалась уже более тысячи дней".

По убеждению главы государства, эта сегодняшняя баллистическая ракета против Украины является очередным доказательством, что мира Россия точно не хочет.

"И Путин врет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не впервые применяем это оружие. И имеем на это полное право согласно нормам международного права; наше право на самооборону такое же, как и любой другой нации. И когда российские ракеты бьют по нашим городам, когда каждую ночь Украину атакуют иранские "шахеды", когда у нас на границе развернут контингент из Северной Кореи, Путин не только делает войну длиннее - он просто каждый раз плюет в лицо тем в мире, кто действительно хочет восстановления мира", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины считает, что мир должен на это реагировать.

"Сейчас сильной реакции мира нет. Путин очень чувствителен к такому. Он проверяет вас, уважаемые партнеры. Для всех очевидно, кто единственный виновник этой войны, кто начал эту войну 24 февраля и все свои ресурсы вкладывает в то, чтобы война продолжалась. Его надо остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно. Вот что Путин делает", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что нужно, чтобы Путин чувствовал, чего стоят его больные амбиции. Зеленский убежден:

"Надо реагировать. Надо давить. Надо принуждать Россию к настоящему миру, который возможен только благодаря силе. Иначе будут бесконечные российские удары, угрозы и дестабилизация, и не только против Украины".

Он добавил, что настоящий мир стоит того, чтобы действовать ради него, и действовать нужно.

Применение РФ ракеты "Орешник"

Как сообщал УНИАН, 21 ноября российский диктатор Владимир Путин сообщил, что 20 ноября для удара по украинскому городу Днепр была применена новейшая ракета средней дальности "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой. Он назвал удар по Днепру "ответом на недавние удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российской территории".

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