Соединенные Штаты Америки предупредили Украину и своих союзников и партнеров о российских планах по запуску баллистической ракеты.
Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы информировали Украину и наших близких союзников-партнеров в последние дни, чтобы помочь им подготовиться", - пояснила она.
Жан-Пьер отметила, что Вашингтон усиливает противовоздушную оборону Украины, поскольку ранее президент Джо Байден обещал помощи ей получить наилучшее положение на поле боя:
"Буквально вчера, как я уже упоминала, мы смогли объявить об очередной помощи в сфере безопасности. Так будет и в дальнейшем, нас здесь не остановить".