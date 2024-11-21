Соединенные Штаты Америки предупредили Украину и своих союзников и партнеров о российских планах по запуску баллистической ракеты.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы информировали Украину и наших близких союзников-партнеров в последние дни, чтобы помочь им подготовиться", - пояснила она.

Жан-Пьер отметила, что Вашингтон усиливает противовоздушную оборону Украины, поскольку ранее президент Джо Байден обещал помощи ей получить наилучшее положение на поле боя:

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"Буквально вчера, как я уже упоминала, мы смогли объявить об очередной помощи в сфере безопасности. Так будет и в дальнейшем, нас здесь не остановить".

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