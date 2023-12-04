Саммит состоится в следующем году.

Российского диктатора Путина пригласят на саммит G20 в Бразилии, который состоится осенью 2024 года в Рио-де-Жанейро.

Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время пресс-конференции в Федеральной канцелярии Германии, пишет Terra. Он добавил, что Путину придется "оценить последствия" приезда в страну, поскольку Бразилия ратифицировали Римский устав.

"Если Путин приедет на встречу G20 в Бразилию, он знает, что может произойти", - сказал Лула на пресс-конференции в Берлине.

Поездка Путина на саммит G20: что известно

Напомним, что весной Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Его обвиняют в незаконной депортации детей из Украины. Теперь 123 государства, которые ратифицировали Римский устав, обязаны арестовать его и передать в Гаагу для суда.

По данным Bloomberg, на саммите G20 в следующем году не будут принимать участие американский президент Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин. При этом в Кремле заявляют, что Путин собирается выступить.

Напомним, что в сентябре Силва заявлял, что российского диктатора не арестуют в Бразилии, если он будет президентом страны. "Я считаю, что Путин может легко поехать в Бразилию", - говорил он.

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