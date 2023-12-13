Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если это будет отвечать интересам возглавляемой им страны. Об этом он заявил в интервью Mandiner.
Орбан, в частности, отметил, что западные страны не желают встречаться с Путиным из-за своего "высокомерия", но "политика - это реальность и результаты". По словам венгерского лидера, он проведет переговоры с Путиным, если этого потребуют интересы народа, и на это не повлияет мнение Евросоюза.
"Если нет каких-то особых препятствий, то мы всегда должны встречаться, мы всегда должны вести переговоры", – сказал Орбан.
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На прошлой неделе Виктор Орбан назвал Украину одной из самых коррумпированных стран и выступил против ее членства в ЕС. Венгерский лидер выступает категорически против начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Он назвал план блока начать переговоры о вступлении "плохим решением". По его словам, Украина не готова к вступлению в ЕС, несмотря на декларацию Еврокомиссии.
Позже венгерская и словацкая общины Закарпатья обратились к Орбану и премьер-министру Словакии Роберта Фицо с просьбой поддержать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
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