Некоторые из опрошенных ответили, что им безразлично, кто победит или они не знают.

14% жителей Словакии хотели бы, чтобы Россия победила в войне против Украины. В то же время 33% респондентов желают победы Украины. Об этом говорится в опросе агентства Ipsos для независимой организации Central European Digital Media Observatory (CEDMO), передает издание Denník N.

Также опрос показал, что почти 40% словаков желают, чтобы война в Украине закончилась "временным миром без победы одной из сторон". Еще 14% ответили, что им безразлично или они не знают.

Как оказалось, победы РФ больше всего хотят избиратели правительственной партии премьер-министра Роберта Фицо Smer-SD, это почти 35% опрошенных. Лишь 5% избирателей партии Smer хотят, чтобы победила Украина. 34% избирателей внепарламентского движения "Республика", которое было создано в 2021 году путем откола от Народной партии "Наша Словакия" Марьяна Котлебы, хотят победы страны-агрессора.

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Однако только 5% опрошенных избирателей второй по силе правительственной партии "Голос" желают победы РФ. Кроме того, более 25% сторонников партии "Голос" хотят, чтобы победила Украина. Примерно 19% избирателей Словацкой национальной партии (SNS) хотят победы России. Среди избирателей SNS преобладает ответ "временный мир без победы одной из сторон".

В свою очередь ответы избирателей оппозиционных партий были совсем другими. Менее процента избирателей партии "Прогрессивная Словакия" (PS) Михала Шимечки и только пять из ста избирателей партии "Свобода и солидарность" (SaS) хотят победы РФ.

77% избирателей PS и 55% избирателей SaS хотят, чтобы победила Украина. Также среди избирателей движения "Словакия" экс-премьер-министра Игоря Матовича мало сторонников победы России.

Отмечается, что доля словаков, которые хотят победы РФ, растет с возрастом респондентов.

"В возрасте от 16 до 24 лет она составляла незначительные четыре процента, в случае старшего поколения 65 плюс - до 20 процентов", - добавили в Denník N.

43% самых молодых респондентов желают победы Украины и только 27% респондентов самой старшей возрастной группы.

Позиция правительства Словакии относительно войны в Украине

Как писал УНИАН, нынешнее правительство Словакии, которое известно своими пророссийскими взглядами, обвинило прошлый кабинет в государственной измене и злоупотреблении служебным положением из-за того, что помогало Украине в войне против РФ.

"Я лично считаю, что Ярослав Надь (бывший министр обороны страны) - предатель, и это не должно сойти ему с рук", - подчеркнул заместитель министра обороны Игорь Мелихер.

Также сообщалось, что посол России в Словакии Игорь Братчиков провел тайную встречу с депутатом от правящей партии "Smer" Тибором Гашпаром. Отмечается, что Гашпар напомнил российскому послу, что именно РФ нарушила международное право, начав вторжение на территорию Украины, однако "они также говорили о причинах конфликта". Кроме того, во время разговора Гашпар поддержал пропаганду РФ.

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