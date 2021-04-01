В Брюсселе отмечают, что Москва вновь нарушает международный закон, организовав призыв на оккупированной украинской территории.

Евросоюз обвинил Россию в организации незаконного призыва на военную службу в Крыму.

"Сегодня Российская Федерация запустила еще одну кампанию военного призыва в незаконно аннексированой Автономной республике Крым и Севастополе, чтобы привлечь местных жителей к службе в Вооруженных силах РФ", - цитирует Reuters заявление ЕС.

Читайте такжеРоссия за время оккупации Крыма нарастила контингент до 32,7 тысяч военных – Хомчак"Это очередное нарушение международного гуманитарного закона. Российская Федерация связана международным правом и обязана обеспечить защиту прав человека на полуострове", - считают в Брюсселе.

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Перевод: Лесь Дымань