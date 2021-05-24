Затулин утверждает, что негативные последствия будут и для РФ.

Решение Беларуси задержать основателя оппозиционного Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича будет иметь негативные последствия для РФ, убежден первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Об этом он сообщил в комментарии "Газете.Ru".

"Что касается этой истории в целом, она выглядит достаточно одиозно. Конечно, как мне кажется, она создает проблемы не только Белоруссии, но и России, которую воспринимают как защитницу интересов Белоруссии в создавшейся ситуации", - заявил он.

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Александр Лукашенко, по его словам, в очередной раз "одолжился у России".

"Способ, который в данном случае был продемонстрирован, усугубляет проблему в международном плане и предоставляет прекрасный случай для всех, кто критикует порядки Белоруссии, а заодно и порядки в России. В духе того, что сейчас происходит вокруг нас, это попробуют против нас использовать. Александр Лукашенко в очередной раз "одолжился" у России своими действиями", - добавил Затулин.

Он также отметил, что Россия могла бы направить белорусским властям запрос по поводу задержания девушки Протасевича Софьи Сапеги, которая является гражданкой РФ.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске: детали

В аэропорту "Минск" 23 мая экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивается в Беларуси.

Сообщалось, что причиной посадки стали данные о минировании самолета. В то же время прибытие рейса осуществлялось в сопровождении военного истребителя МиГ-29, поднятого Беларусью, в связи с чем стала появляться информация о перехвате и принуждении самолета к посадке.

Событие вызвало реакцию в мировом сообществе. В Европейском союзе из-за инцидента вызвали посла Беларуси и обещают последствия.

Авиационное агентство ООН, Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила, что "сильно обеспокоена".

Президент Украины поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью.

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Автор: Юрий Годован