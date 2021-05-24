В чем ее обвиняют белорусские силовики - родители девушки не знают.

Девушка сооснователя оппозиционного белорусского Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, россиянка София Сапега, задержанная с ним накануне, находится в минском изоляторе на Окрестина. Ранее в этом изоляторе были зафиксированы пытки над задержанными протестующими.

О местонахождении Сапеги в "Центре изоляции правонарушителей" (ЦИП) сообщила российской службе BBC ее мать Анна Дудич.

О посадке рейса в Минске, говорит Дудич, она узнала из Инстаграма. Дочь успела написать в WhatsApp только слово "мама".

Читайте также"Они убьют меня!": экс-главред NEXTA просил бортпроводника не садиться в Минске - пассажирка

"Она не успела продолжить. Больше я с ней не связывалась. В настоящий момент она находится в ИВС Окрестино, мы ее сегодня нашли, наняли адвоката", - рассказала она.

Суть обвинений в адрес 23-летней дочери мать не знает. Российский МИД запросил консульский доступ к задержанной.

"Мы встретились с консулом, пообщались, описали ситуацию, они в курсе произошедшего, надеюсь, они нам помогут", - рассказала Дудич.

Задержание Протасевича в Минске: подробности

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован