Американец пошел на вершину запрещенным маршрутом.

На минувших выходных американский турист упал в кратер Везувия, пытаясь достать свой телефон.

Об этом сообщает Sky News.

23-летний мужчина пытался сделать селфи на вершине. Тогда его телефон выскользнул из рук и попал в кратер.

Мужчина пытался добраться до устройства, но затем упал в жерло вулкана.

Гиды Везувия под присмотром спасательного вертолета спустились в кратер, чтобы достать туриста. Он получил легкие травмы.

К тому же выяснилось, что мужчина и трое его родственников пошли на вершину запрещенным маршрутом. Им предъявлены обвинения.

Эксперты считают Везувий в Италии одним из самых опасных вулканов в мире. Он остается единственным вулканом на материковой части Европы, который извергался за последние 100 лет. После извержения в 1913 году Везувий оставался активным до 1944 года.

Кратер вулкана имеет диаметр 450 метров и глубину 300 метров. Самая высокая вершина – 1277 метров.

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