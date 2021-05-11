На данный момент неизвестно, жива ли женщина.

В российской Казани один из устроивших бойню в школе подростков Ильназ Галявиев перед инцидентом заложил бомбу в квартире, где находилась его мать. Произошел взрыв. Жива ли женщина, неизвестно.

Читайте такжеКровавая бойня в гимназии №175 в Казани: все подробности (фото, видео)Об этом пишет Telegram-канал «Открытые медиа».

«Что же он наделал? Он же учился четвертый год в техникуме!» – отреагировал на поступок сына отец подростка Ринат Нурхаматович.

Отмечается, что мужчина едет домой по просьбе прокуратуры.

Стрельба в российской школе: подробности

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба и взрыв.

По данным СМИ, бойню в школе устроили двое подростков.

В результате стрельбы погибли восемь человек. Сообщалось, что двое школьников разбились насмерть при попытке спастись.

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Автор: Катерина Шварц