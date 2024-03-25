Угрозы появились на фоне публикации видеороликов с пытками подозреваемых в нападении на "Крокус".

Подразделение ИГИЛ провинции Хорасан опубликовало плакат с угрозами Владимиру Путину и анонсировало новый теракт в России.

Обращение террористической группировки к Путину и россиянам публикуют иранские СМИ. Оно появилось на фоне новостей о том, что россияне пытают подозреваемых в нападении на Крокус Сити Холл.

"Всем диким россиянам, в частности Путину! Остерегайтесь! Не думайте, что у нас нет возможности отомстить вам за наших пленных братьев... Мы нанесем вам такой удар в голову, чтобы запомнили все поколения... Ждите очень тяжелых, смертельных, кровавых, болезненных, адских и разрушительных ударов. Очень скоро!" - говорится в обращении.

Ранее в соцсетях появилось фото пыток задержанного Шамсидина Фаридуни, подозреваемого в совершении теракта в "Крокусе". На фото Фаридуни лежит со спущенными штанами, к нему подключен военный аппарат связи ТА-57, который оккупанты используют для пыток разрядами электричества. Клеммы подключают к гениталиям и конечностям жертвы, человека поливают водой, чтобы усилить боль.

Теракт в "Крокусе" - что известно о подозреваемых

Далерджон Мирзоев: 32-летний подозреваемый из Таджикистана имел временную регистрацию на три месяца в российском Новосибирске. Срок действия регистрации истек.

Сайдакрами Рачабализода: Сказал суду, что имеет российские регистрационные документы, но не может вспомнить, где они. Он общался через переводчика. Рачабализода родился в 1994 году.

Шамсидин Фаридуни: Родился в 1998 году в Таджикистане и является гражданином этой страны. Фаридуни официально работал на заводе в российском городе Подольск и был зарегистрирован в городе Красногорске.

Мухаммадсобер Фаизов: Прибыл в суд в инвалидной коляске, его сопровождал врач. Фаизов был временно безработным, а до этого работал в парикмахерской в Иваново, где и был зарегистрирован. Сообщается, что он 2004 года рождения.

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