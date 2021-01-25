Также в ПАСЕ обсудят ситуацию с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.

В Парламентской ассамблее Совета Европы в четверг, 28 января, проведут дебаты об обжаловании полномочий российской делегации в Ассамблее.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение президента Ассамблеи Хендрика Дамса по повестке дня зимней сессии ПАСЕ поддержали члены Ассамблеи. Трансляция заседания происходит на сайте Ассамблеи.

В частности, 27 января в 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву) состоятся дебаты о ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, а дебаты об обжаловании полномочий российской делегации состоятся утром в четверг, 28 января в 9:00 (10:00 по Киеву). Обсуждение обжалования полномочий российской делегации будет первым вопросом повестки дня зимней сессии в четверг.

В то же время в ПАСЕ не поддержали обсуждение ухудшения ситуации с правами человека в Беларуси.

Российская делегация предлагала рассмотреть вопрос якобы «запрета русского языка и других меньшинств в Украине». Но это предложение российской делегации не было внесено в повестку дня, поскольку члены ПАСЕ предпочли рассмотрения вопроса о Навальном.

Обжалование полномочий российской делегации в ПАСЕ: что известно

В Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали инициативу Украины об обжаловании полномочий российской делегации. Председатель украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева предложила обжаловать полномочия делегации РФ из-за политики российских властей, направленной на нарушение политических и гражданских свобод, арестов лидеров оппозиции и сотен российских граждан, нарушения прав человека в оккупированном Крыму. После обжалования полномочий делегации РФ это решение должны рассмотреть Мониторинговый комитет и Комитет по вопросам правил и процедур (регламентный) ассамблеи. Мониторинговый комитет в течение 24 часов должен подготовить отчет и отчитаться перед делегатами о ситуации с соблюдением прав человека в России, а регламентный комитет - подготовить соответствующее заключение.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко