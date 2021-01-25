За такое решение отдали свои голоса 38 парламентариев, при необходимых 30.

В Парламентской ассамблее Совета Европы официально оспорили полномочия делегации из России.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

"Достаточное количество делегатов Ассамблеи нас поддержали! Полномочия российской делегации официально оспорены",- написал он.

Также он написал, что за такое решение отдали свои голоса 38 парламентариев, при необходимых 30.

"Теперь вопрос пойдёт в Мониторинговый комитет и там будет подготовлен доклад, и в процедурный комитет для подготовки мнения. После этого подготовленные доклад и мнение будут вынесены на рассмотрение Ассамблеи для окончательного решения", - добавил Гончаренко.

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Обжалование полномочий российской делегации в ПАСЕ: какие основания

Во время открытия сессии украинские депутаты и парламентарии из Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии планировали инициировать процедуру оспаривания полномочий делегации России, сообщало издание DW.

Согласно регламенту ПАСЕ, причинами для обжалования могут быть процедурные проблемы или существенные основания. Такими считаются нарушение статьи 5 Устава Совета Европы, в которой говорится о том, что каждая страна-член должна уважать принцип верховенства права и гарантировать всем своим гражданам защиту их прав и основных свобод.

Если инициатива получает поддержку, дальше вопрос будет рассматривать мониторинговый или регламентный комитет ПАСЕ. В своей резолюции комитет может рекомендовать ассамблеи подтвердить полномочия, не подтвердить их или подтвердить с ограничениями.

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Автор: Олег Давыгора