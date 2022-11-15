Подоляк считает удар по территории Польши спланированным "приветом" от РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на падение российских ракет на территории Польши, в результате которого погибли люди.

В своем микроблоге в Twitter Подоляк написал, что Россия сознательно ударила ракетами по территории Польши.

"Удары по территории Польши – не случайность, а сознательно спланированный "привет" от России, замаскированный под "ошибку". Так бывает, когда зло остается безнаказанным, а политики занимаются "умиротворением" агрессора", – подчеркнул он.

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Советник главы Офиса президента добавил, что российский террористический режим должен быть остановлен. Подоляк также выразил соболезнования семьям погибших.

Падение российских ракет в Польше: что известно

Во время массированного ракетного удара по Украине две российские ракеты упали в Польше в 65 км от границы с нашей страной. В результате инцидента погибли два человека. В Польше срочно созвали заседание Комитета нацбезопасности.

В комментарии УНИАН польский аналитик Конрад Музыка заявил, что после падения российской ракеты в Пшеводове, НАТО может увеличить свое присутствие в Польше.

Советник ОП Алексей Арестович не верит в то, что Россия специально нанесла ракетный удар по стране НАТО. По его мнению россияне не целились по территории Польши, а скорее всего пытались атаковать Яворовский полигон во Львовской области.

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