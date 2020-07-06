Financial Times: Путин сыграл "в Брежнева"

Российский президент защитил будущее своего режима, но сделал социальный контракт с российским народом более напряженным.

С большой помпой СССР принял новую конституцию в 1977 году. В преамбуле документа, который назвали "брежневской конституцией", было сказано, что диктатура пролетариата закончилась. И однопартийное государство теперь стало "государством всего народа".

Таким образом, документ формализовал пропасть между советскими иллюзиями и реальностью, между тем, что Леонид Брежнев и его товарищи по коммунистической партии провозглашали о состоянии страны, и правдой, которую знали простые граждане. Возможно непредумышленно, но президент Владимир Путин только что повторил Брежнева, - пишет Financial Times.

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В ходе недельного театрального представления, организованного Кремлем, избиратели "одобрили" длинный список поправок к российской конституции за 1993 год. Они создали иллюзию модернизированного, законного государства, но она настолько же оторвана от российской реальности, как брежневская конституция 1977 года от жизни в СССР.

Согласно официальным цифрам, около 78% россиян поддержали изменения. Оппоненты Путина указывают на многочисленные несостыковки. Избиратели оказались под шквалом государственной пропаганды, которая требовала от них выполнить определенный Кремлем долг. Их заманивали на избирательные участки розыгрышами, шоу клоунов и другими выдумками. Так же, как и в коммунистическую эру до 1989 года, все русские хорошо знали, что результат голосования был определен еще в январе, когда Путин объявил о намерении изменить конституцию. Но спектакль не был лишен политической цели.

Это был ритуал, призванный сделать граждан России соучастниками сокращение политических свобод и верховенства закона, которое было главной чертой двух десятилетий правления Путина.

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Не все состоялось по плану. Оказалось, что поправки в конституцию все равно не смогли получить большинство голосов в Москве и Санкт-Петербурге. Эти два города стали двумя крепостями оппозиции среднего класса против "путинизма", так же как они были инкубаторами политического несогласия в конце эры царизма и во времена коммунизма.

Также неспокойно вели себя молодые россияне, которые за свою жизнь не видели другого лидера России кроме Путина. Издание пишет, что 33-летний блогер Юрий Дудь, у которого много подписчиков на YouTube, назвал референдум "унижением". Об этом он написал на своей странице в Instagram, собрав более миллиона "лайков". Молодые поколения россиян проявляют относительный иммунитет к пропаганде, которую транслируют государственные телеканалы России. Они проводят больше времени с каналами информации в интернете, которые правительство не так жестко контролирует. Это напоминает о том, как молодые россияне во времена Брежнева покупали западные джинсы на черном рынке, изучали слова песен The Beatles и не обращали внимание на тирады Кремля о "развитом социализме".

Все больше ядро поддержки "путинизма" становится сосредоточенным в не очень благополучных российских городах, городках и поселках, которые не такие гламурные, как Москва и Санкт-Петербург.

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Миллионы россиян оказались в затруднительном положении после обвала цен на нефть, которые поддерживали относительно высокие стандарты жизни во время первого десятилетия президентства Путина. Кремлевская кампания позаботилась о том, чтобы привлечь внимание таких россияе к обещаниям повысить социальную защищенность в случае одобрения конституционных поправок.

Но оригинальный социальный контракт между Путиным и российским населением теперь под напряжением. По-сути это был неписаный пакт, согласно которому народ получал лучшее качество жизни, чем во времена коммунизма, и меньше страдал от потрясений, чем во времена президентства Бориса Ельцина. Но за это он не соглашался ставить под сомнение политическое превосходство Путина, а также власть и богатство его друзей.

Этот контракт развалился еще до начала пандемии коронавируса. Частично это произошло из-за смены поколений, а частично из-за того, что "путинизм" не может провести серьезные реформы, необходимые для обновления зависимой от экспорта нефти, газа и полезных ископаемых экономки без подрыва ее стабильности.

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Пандемия ухудшила ситуацию. Россия провалилась в глубокую рецессию и сделала зависимость от энергоносителей еще более шаткой основой для экономического возрождения.

В результате "путинизм" демонстрирует политический паралич и желание устраивать пустые политические обряды, как и Брежнев в свои последние годы. Советский правитель возглавлял СССР с 1964 до 1982 года. Существует и другая параллель. Поправки в конституцию позволят Путину оставаться президентом до 2036 года, когда ему будет за 80 лет. Поэтому он будет немного старше, чем Брежнев в год своей смерти.

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