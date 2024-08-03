В Киеве боятся, что тайные переговоры могли касаться не только обмена нескольких десятков заключенных.

В Киеве с тревогой смотрят на большой обмен заложниками между РФ и странами Запада, боясь, что это может быть лишь вершиной айсберга тайных переговоров без ведома Украины. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Издание отмечает, что этот обмен напрямую не касался Украины, украинские официальные лица не принимали прямого участия в нем и публично не комментировали. Но масштаб, сложность, секретность и важность обмена не остались незамеченными.

В пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков быстро развеял любые предположения о том, что соглашение об обмене заключенными может привести к переговорам о прекращении войны в Украине. Но, как отмечает WP, в Киеве уже давно опасаются, что США могут начать тайные переговоры с Москвой о возможности такого мира.

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Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии изданию выразил убеждение, что Украина сейчас "слишком независима", чтобы ее обходить стороной во время любых потенциальных переговоров и навязывать условия прекращения огня.

Однако украинцы осознают, что их страна выживает за счет оружия и денег, одолженных и подаренных из-за рубежа, отмечает WP. Если любая из этих спасительных линий будет отрезана, Украина окажется в большой беде.

По этой причине информация о соглашении по заключенным - результат месяцев кропотливых и сложных дипломатических переговоров между Москвой и Вашингтоном - вызвала настороженность некоторых украинцев.

"Есть опасения, чтобы это не стало тенденцией", - сказал мэр Киева Виталий Кличко.

WP отмечает, что украинцы уже имеют негативный исторический опыт такого принуждения.

"Когда 10 лет назад начался конфликт с Россией, лидеры Франции и Германии Франсуа Олланд и Ангела Меркель подтолкнули президента Украины Петра Порошенко к подписанию соглашения о прекращении огня, известного как Минские соглашения, на очень невыгодных условиях", - пишет WP.

Обмен заключенными между РФ и США

Как писал УНИАН, вчера в Турции состоялся обмен заключенными между РФ и странами Запада. Россия выдала США американских журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву. Также были освобождены из тюрьмы и депортированы несколько российских оппозиционеров. Взамен Россия получила обратно заключенных в Европе шпионов и наемных убийц, в том числе киллера Вадима Красикова, который убил в Германии чеченского оппозиционера.

Оказавшись на свободе, российские оппозиционеры первым делом призвали Запад ослабить санкции против России. Якобы санкции являются "несправедливыми и контрпродуктивными".

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