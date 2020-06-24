Business Insider: Россия пытается выменять у США "продавца смерти" Виктора Бута

Москва недавно приговорила бывшего военного США к 16 годам тюрьмы и сразу же после этого начала переговоры о его обмене.

Бывший морской пехотинец США Пол Велан был осужден за шпионаж в Москве на прошлой неделе. Он не собирается подавать апелляцию на свой приговор в виде заключения на 16 лет. Вместо этого Велан надеется, что США его обменяют.

"Сегодня мы встречались с Веланом в СИЗО и после обсуждения было решено не подавать апелляцию на вердикт, потому что он не верит в российское правосудие", - сказал адвокат американца Владимир Жеребенков.

"Он надеется, что в ближайшем будущем будет обмен на россиян, которых осудили в США", - добавил он.

Как пишет Business Insider, Велана арестовали в Москве в конце декабря 2018 года из-за обвинений в "шпионаже". В России утверждают, что его схватили с флешкой, на которой содержались российские государственные тайны. Сам Велан говорит, что ее подбросили в его комнату российские знакомые. Почти сразу после оглашения приговора на прошлой неделе появились разговоры о том, что Велана подставили, чтобы заставить США согласиться на обмен заключенными. Сейчас в американских тюрьмах находятся двое граждан России, которые очень интересуют российские спецслужбы и президента Владимира Путина.

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Один из них - пресловутый продавец оружия Виктор Бут, который сейчас отбывает 25-летний срок за попытку договориться о поставках с террористической организацией. А другой - Константин Ярошенко, который был приговорен к 20 годам в федеральной тюрьме США за контрабанду кокаина.

Спустя считанные дни после объявления приговора Велану, российские дипломаты начали тихо намекать на обмен американца на Бута. А некоторые обсуждения включали также Ярошенко в возможную сделку. Об этом Business Insider рассказали представители разведки НАТО. Три офицера говорили с журналистами на условиях анонимности. Один из них лично участвовал в операции по обнаружению Бута до ареста россиянина в 2008 году в Таиланде по требованию Управления по борьбе с наркотиками США.

"Россияне добивались обмена Бута с тех пор, как Трамп стал президентом. Я лично принимал участие в некоторых разговорах, где эту тему поднимали", - сказал офицер разведки из Бельгии. Именно в этой стране Бут руководил авиатранспортной организацией в 1990-х годах. Его бельгийская фирма была тесно связана с контрабандой оружия и бриллиантов.

Собеседник издания, который до сих пор на службе, сказал, что за два десятилетия стало абсолютно понятно, что Бут действовал под протекторатом и при поддержке российских спецслужб. По его словам, преступника защищали "на высшем уровне в Москве".

"Бут был одним из первых гибридов, созданных для объединеня коммерческих и разведывательных операций, которое мы видим в России", - сказал собеседник Business Insider, напоминая об агентах из частного сектора, которые работают на правительство и военных РФ.

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"Всегда было понятно, что он активный участник их разведывательных служб, даже когда доставлял оружие по всему миру под прикрытием Air Transport", - добавил он, объясняя, что именно поэтому Россия очень агрессивно боролась против экстрадиции Бута из Таиланда в США. Его обмен до сих пор остается приоритетом.

"Арест Велана из-за очевидно сомнительных обвинений дает россиянам шанс договориться с Трамом, который активно поддерживает такие соглашения. Потому что они полезны для пиара. А ему нужны политические победы с приближением президентских выборов в ноябре", - сказал собеседник Business Insider.

Буту осталось сидеть в тюрьме США еще 18 лет. Вашингтон и Москва молчат о возможности его обмена. Но несколько чиновников сказали изданию, что внутренние обсуждения продолжаются.

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Один человек, осведомленный о подробностях событий, рассказала Business Insider, что федеральные прокуроры Южного округа Нью-Йорка, которые выдвинули обвинения против Бута, пытаются организовать сопротивление против возможного обмена российского преступника на Велана. Но их усилия провалились после смены руководства в их ведомстве после прошлых выходных.

Директор лондонской фирмы по вопросам безопасности Martello Risk Алекс Йерсли назвал потенциальный обмен Бута абсолютно безответственным, но вполне возможным, учитывая теплые отношения между Трампом и Путиным. Йерсли годами отслеживал активность российского "оружейного барона", будучи директором организации Global Witness, которая занималась расследованиями коррупции.

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