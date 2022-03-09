Замгоссекретаря США отметила, что война в Украине "была начата одним человеком на основании его извращенных расчетов".

Вся ответственность за войну и гибель людей в Украине лежит лично на российском президенте Владимире Путине.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в Сенатском комитете по иностранным делам, передает Голос Америки. Она назвала военные действия в Украине результатом "злодейского выбора" Путина.

"Это война, которая была начата одним человеком на основании его извращенных расчетов", - сказала Нуланд сенаторам.

"Это война, которая построена на лжи, которую он сказал и своему народу, и всему миру, и своим вооруженным силам, - отметила Нуланд. – А теперь она построена также на горечи и страданиях как многочисленных украинцев, так и россиян – родителей, супругов, партнеров, детей, которые больше никогда не увидят своих любимых. И все это результат злодейского выбора одного человека".

Нуланд осудила развернувшиеся в России репрессии против антивоенного движения, а также ограничения на деятельность средств массовой информации.

"С тридцатью годами прогресса в России было покончено за 10 дней", - подчеркнула она.

Заместитель госсекретаря призвала международное сообщество сплотиться вокруг Украины в тяжелое для нее время.

"Сообща мы должны сделать все возможное, чтобы Украина не только выжила, но и процветала", - заявила Нуланд.

Как сообщал УНИАН, 8 марта руководители разведсообщества США заявили, что Путин может начать эскалацию наступления в Украине, несмотря на военные неудачи и экономические трудности, вызванные международными санкциями.