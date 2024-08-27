По замыслу, это позволит австралийцам лучше расслабляться после работы.

В Австралии вступил в силу закон, который подтверждает право работников игнорировать звонки и текстовые сообщения с работы в нерабочее время. Об этом пишет BBC.

Закон о "праве на отключение" предлагает облегчение людям, которые чувствуют себя вынужденными отвечать на звонки или сообщения от работодателей после окончания рабочего дня. Теперь они могут быть уверенными, что руководитель не сможет их наказать за пропущенный звонок или сообщение в мессенджере.

Как отмечает BBC, австралийцы на самом деле не изобрели велосипед, потому что подобные правила есть в двух десятках других стран мира, преимущественно в Европе и Латинской Америке.

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Формально закон не запрещает работодателям общаться с работниками в нерабочее время. Однако теперь работник может уверенно игнорировать это, если ситуация не экстренная. Если же работник и работодатель таки разойдутся во взглядах на то, насколько обоснованным было обращение в нерабочее время, свою оценку будет давать Австралийская комиссия честного труда.

Компания, которая будет нарушать новый закон, рискует получить штраф в 94 000 австралийских долларов (ориентировочно 64 тысячи долларов США).

Эксперт по рынку труда Джон Хопкинс сказал BBC News, что новые правила на самом деле пойдут на пользу и самим работодателям.

"Любая организация, в которой есть сотрудники, которые лучше отдыхают и имеют лучший баланс между работой и личной жизнью, будет иметь персонал, который с меньшей вероятностью будет иметь больничные и с меньшей вероятностью покинет организацию", - сказал он.

Другие интересные новости из-за рубежа

Как писал УНИАН, двое американских астронавтов застряли на Международной космической станции после того, как их космический корабль сломался. Их миссия должна была длиться всего 8 дней, но с июня они сидят на орбите. Ожидается, что их смогут вернуть на землю где-то в феврале.

Также мы рассказывали, что в Ботсване нашли второй самый большой бриллиант в истории. Камень весом 2492 карата нашла канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond, которая работает в стране.

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