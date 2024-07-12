Общая сумма поддержки со стороны Австралии составляет 1,3 миллиарда долларов.

Австралия предоставит Украине еще 250 миллионов долларов военной поддержки. Это самый большой пакет военной помощи с момента полномасштабного вторжения России, сообщает ABC News.

Издание отметило, что о новом пакете помощи объявил вице-премьер-министр и министр обороны Австралии Ричард Марлз в последний день саммита НАТО в Вашингтоне. Туда войдут управляемые ракеты, ракеты ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и партия обуви. Кроме того, "небольшое количество" австралийского персонала - 700 человек, присоединится к командованию НАТО по Украине.

"Это не последний пакет, о котором мы объявляем. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы Украина урегулировала этот конфликт на собственных условиях", - заявил Марлз. Видео дня

В материале отметили, что общая сумма поддержки со стороны Австралии составляет 1,3 миллиарда долларов, в том числе 1,1 миллиарда для украинских военных.

ABC News также добавило, что саммит НАТО был в основном сосредоточен на усилении поддержки Украины. Также известно, что Австралия и другие партнеры из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые не являются членами альянса, направили свои делегации для укрепления связей с НАТО на фоне опасений относительно китайской агрессии в регионе.

Военная помощь Украине - последние новости

Как ранее писал УНИАН, НАТО предоставит дополнительный пакет помощи Украине. Генсек альянса Йенс Столтенберг рассказал, что туда войдут дополнительные системы ПВО и боеприпасы. По его мнению, сейчас главной задачей НАТО является обеспечение победы Украины. Это также является предпосылкой для будущего присоединения Киева к блоку.

В то же время президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что страны НАТО предоставили Украине лишь около половины помощи, которую обещали.

"Что касается помощи, которую мы все предоставляем Украине, я думаю, что пришло время быть реалистами, мы предоставили около половины того, что обещали. И этого недостаточно. Если мы хотим, чтобы Украина победила, мы должны помогать больше", - подчеркнул он.

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