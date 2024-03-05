Президент ЕК разработала детальную стратегию для оборонного сектора, которая поощряет совместные закупки между странами ЕС.

Финансово консервативные страны ЕС сопротивляются новому плану Брюсселя по увеличению совместного финансирования обороны, что ставит под сомнение стремление к быстрому наращиванию промышленного потенциала континента, пишет Financial Times.

Отмечается, что хотя большинство стран-членов хотят укрепить европейскую оборону и уменьшить зависимость от США, существуют большие разногласия относительно того, стоит ли передавать Еврокомиссии надзор за новыми совместными фондами, предназначенными для обороны.

По словам журналистов, такие предостережения подчеркивают сложность расширения военного потенциала Европы в условиях дефицита государственных финансов, а также разногласия относительно целесообразности расширения полномочий Брюсселя в сфере оборонной политики.

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"Мы не допустим захвата власти Комиссией", – заявил высокопоставленный дипломат ЕС, назвавший "чистой фантазией" связанную с этим идею о выпуске 27 странами-членами новых совместно обеспеченных оборонных облигаций.

"Комиссия не должна стимулировать это. Правительства будут размещать заказы, оборонные компании будут инвестировать в мощности и продавать свою продукцию. Так работает рыночная экономика. Нет необходимости в таком стиле плановой экономики", – добавил чиновник.

Указано, что президент ЕК Урсула фон дер Ляйен разработала детальную стратегию для европейского оборонного сектора, которая поощряет совместные закупки между странами ЕС, при этом Брюссель субсидирует оружие, которое считается стратегически важным, и выступает гарантом определенных уровней производства.

Стратегия, которую должны вскоре представить, предусматривает создание нового фонда для поддержки малых оборонных компаний с помощью кредитов или вливаний в акционерный капитал, согласно проекту, с которым ознакомилась Financial Times. Точные цифры и цели в этом предложении все еще обсуждаются на фоне мощного лоббирования со стороны ключевых столиц, таких как Берлин и Париж.

В статье указано, что европейский оборонно-промышленный сектор продемонстрировал неспособность удовлетворить потребности Украины. В ЕС изменили стратегическое мышление относительно угрозы со стороны Москвы. Франция настаивает на максималистском подходе к поддержке промышленности ЕС, который имеет целью свести к минимуму закупки за пределами блока. Париж также призвал к выделению дополнительных средств на поддержку этой цели.

Но такие страны, как Германия и Нидерланды, не желают выпускать новые долговые обязательства.

Предложение Комиссии расширить кредитную политику Европейского инвестиционного банка для "удовлетворения финансовых потребностей [оборонного] сектора" может получить более широкую поддержку. В проекте не определены никакие временные рамки. Такой шаг потребует поддержки большинства стран ЕС, которые являются акционерами кредитора, пишет газета.

Оборонка ЕС

Еврокомиссия предлагает Евросоюзу способы стимулировать свою оборонную промышленность, чтобы она могла перейти в "режим военной экономики". Стимулирование стран ЕС покупать больше оружия у европейских компаний, а также по оказанию помощи таким компаниям в увеличении производственных мощностей предлагает еврокомиссар по вопросам промышленности Тьерри Брето.

Ранее УНИАН писал, что страны-члены Европейского Союза могут закупать боеприпасы для Украины за пределами блока.

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