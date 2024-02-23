28 февраля в непризнанной "Приднестровской республике" состоится так называемый съезд депутатов всех уровней. По его итогу возможно "обращение" с просьбой о "присоединении" к РФ.

На самом деле это не первый подобный съезд в истории. В июне 1990 года состоялся их первый съезд в деревне Парки, а в сентябре того же года в Тирасполе. Еще один съезд был в январе 1991 года, а в сентябре 1991 года следующий - четвертый... Решения, которые они приняли тогда, дали импульс событиям 1992 года. И я считаю, что это была война России против Республики Молдова.

После этих так называемых съездов всегда происходили крайне неприятные вещи для Молдовы. В частности, события в Дубоссарах, когда был взят комиссариат полиции. В июне 1992 года - трагические события в Бендерах. Также кровавые события в Тирасполе…

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В 2006 году в ПМР провели "референдум", по результатам которого подавляющее большинство населения якобы высказалось за присоединение к РФ. И хотя тогда это ничем не завершилось, сейчас они снова пытаются провести подобное "мероприятие", собирая представителей "власти".

Поэтому, конечно, есть риски. Главным образом, из-за того, что в эти игры вовлекают граждан. Мол, решения, которые приняты на этих съездах, являются законными для этой части Республики Молдова.

При этом, напомню, фирмы Тираспольского режима работают в Молдове свободно, не платят налоги. Открыли счета собственных фирм в Кишиневе. Экспортируют собственную продукцию в Европу. Сами также свободно выезжают в ЕС. Но события, которые происходят в течение последних полугода, доказывают, что "элементы" в ПМР подчиняются Москве. В данном случае, речь о том, что ШОР (пророссийская партия, запрещенная Конституционным судом Молдовы) и более мелкие партии выполнят любой приказ из Москвы…

Так что что-то определенно может произойти. Властям Республики Молдова и Украины не стоит оставлять эти события без внимания.

Мое личное мнение: риск новой войны между Россией и Молдовой существует. Давайте вспомним, что говорил Лавров совсем недавно: "Россия будет защищать своих граждан везде, где они находятся". Конечно, к такому заявлению надо относиться серьезно. Где-то за неделю до начала войны в Украине был я на одной телепередаче, где обсуждалось нагнетание ситуации. Тогда я вспомнил о Лаврове, который говорил, что Россия - миролюбивая страна, которая не собирается ни на кого нападать... Россияне говорят одно, а происходит совсем другое: война в 2014-м в Украине, война в 2008-м в Грузии, война в 1992-м в Молдове.

Сейчас-то же самое. Съезд, о котором мы говорим, это провокационное мероприятие. Возможно, проверяют, как отреагируют власти в Кишиневе. И, видимо, России интересно спровоцировать здесь какое-то событие, чтобы отвлечь - и от помощи, которую мы оказываем Украине (исходя конечно из наших возможностей), и от нашего движения в ЕС.

Еще один момент - Кремль пытается как-то расшевелить пророссийские элементы в Республике Молдова. А они здесь довольно сильные. И события в Украине, конечно, влияют на это.

Видимо, Кремль желает открыть еще один фронт. Возможно, это громко сказано, но я уже отмечал, что ничего не происходит просто так. В ПМР находится около 15 тысяч местных военнослужащих и 1,5-2 тысячи российских солдат. И это довольно серьезная сила.

Кстати, события в Тирасполе, которые проходят под эгидой экспансионистских интересов Москвы, дают реакцию и в Камрате (город в Молдове, столица Гагаузской автономии). Напомню, в 2014 году там тоже проходил "референдум", по итогам которого большинство жителей якобы проголосовали за право на самоопределение. Но решение о проведении было остановлено судом…

Поэтому сейчас один Бог знает, что представителям ПМР будет диктовать кремлевский режим и как далеко он готов зайти.

Кирилл Моцпан, бывший депутат и экс-председатель Комиссии по национальной безопасности Молдовы