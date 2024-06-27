Переговоры проходили во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе в четверг.

Венгрия ведет переговоры о юридическом отказе от общей инициативы ЕС по финансированию поставок оружия в Украину, что может положить конец блокировке денежных средств на сумму 6,6 млрд евро, задержанной из-за вето Будапешта.

Венгрия выступает против военной поддержки Киева и накладывает вето на решения ЕС, которые позволят высвободить денежные средства Европейского фонда мира, используемые государствами-членами для покупки оружия для Украины, пишет Financial Times.

Переговоры проходили во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, сообщил журналистам Балаж Орбан, политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что сделка возможна.

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"Нам нужно найти техническое решение и юридическое решение, поэтому у нас есть возможность отказа. Переговоры продолжаются", - сказал он, имея в виду "технические разногласия" между Будапештом и Брюсселем.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сообщил Financial Times на этой неделе, что Брюссель предложил Будапешту отказаться от участия, но это предложение было отклонено.

Война в Украине - позиция Венгрии

Европейские столицы разрабатывают способы защитить решения ЕС от все более частого использования Виктором Орбаном права вето, поскольку Венгрия с 1 июля берет на себя председательство в блоке на ротационной основе, пишет Financial Times со ссылкой на документ, к которому получила доступ.

Отмечается, что бельгийское председательство в Совете ЕС, которое заканчивается, предложило несколько вариантов, как обойти или усложнить применение Будапештом права вето. В частности, речь идет о положениях договора ЕС, которые позволяют принимать некоторые решения квалифицированным большинством вместо единодушия, а также требовать от стран больше объяснений в случае вето.

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