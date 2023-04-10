Американский лидер должен посетить мероприятия, посвященные годовщине подписания Белфастского соглашения.

На этой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретится с президентом США Джо Байденом в Северной Ирландии. Лидеры должны принять участие в мероприятиях по случаю 25-й годовщины подписания Белфастского или Страснопятничного соглашения, которое должно было положить конец этнополитическому конфликту в стране.

Накануне визита американского лидера в Лондондерри – втором по размерам городе Северной Ирландии – прошел митинг против мирного соглашения, сообщает Reuters.

Во время акции, в которой приняли участие члены националистических группировок, молодые люди забросали зажигательными шашками бронированную полицейскую машину, из-за чего она загорелась. В полиция сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет, и призвали сохранять спокойствие.

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"Наши офицеры подверглись нападению в [районе] Креггана с использованием бензиновых бомб и других предметов, их бросили в машину во время пасхального парада, о котором не сообщалось. Сейчас о пострадавших не сообщается", – говорится в заявлении полиции.

Ситуация в Северной Ирландии

С 1960-х до конца 1990-х в Северной Ирландии, входящей в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, продолжался конфликт между националистами-католиками, сторонниками присоединения страны к Ирландской Республике и юнионистами-протестантами, стремившимися остаться в составе Соединенного Королевства. В результате конфликта погибло более 3500 человек.

10 апреля 1998 года было заключено Белфастское или Страснопятническое соглашение о прекращении конфликта, главными авторами которого выступили католический политик Джон Хьюм и протестантский политик Дэвид Тримбл, получившие за это Нобелевскую премию мира.

Соглашение было предварительно одобрено избирателями по всему острову Ирландия на двух референдумах. Оно предусматривала создание правительства, распределяющего власть, разоружение парамилитарных организаций и тому подобное. Военизированные формирования в стране все еще существуют, но после подписания соглашения насилие в значительной степени было прекращено.

После выхода Великобритании из ЕС ситуация в регионе вновь обострилась. США, способствовавшие заключению соглашения в 1998 году, стремятся уменьшить напряженность. В ближайшие дни ожидаются визиты Джо Байдена в Дублин в Ирландии и Северную Ирландию, где запланированы торжественные мероприятия по случаю годовщины подписания соглашения.

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