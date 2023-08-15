Против российского диктатора могут организовать заговор, полагает эксперт.

В РФ "мотором" заговора против российского диктатора Владимира Путина может быть главарь частной военной компании "Вагнер", путинский "повар" Евгений Пригожин, но не обязательно он.

Лидер россиян зря не ликвидировал Пригожина после бунта "вагнеровцев" - это непростительная ошибка, таким мнением публицист и социолог Игорь Эйдман поделился в эфире "FreeДом". По мнению эксперта, если диктатор скоро физически не уничтожит Пригожина, то тот еще обязательно "всплывет" в опасной для главаря РФ ситуациию. Эйдман считает, что не добив Пригожина, Путин "совершил для крупного мафиозо непростительную ошибку".

"…Многие представители силовых структур, не первые лица, а вторые-третьи лица, они недовольны ситуацией, прежде всего, тем, что они отстранены от принятия решений. И старики там засели в этом Совете безопасности, представляют свои силовые структуры. Это все старики, за 70 в основном, и они никуда уходить не собираются и готовы сидеть еще годами. И там уже целая очередь на их места собралась", - поделился публицист.

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Социолог подчеркнул, что главарь ЧВК многих из них знает и "прикормил". "Он может стать таким коммутатором между недовольными и может стать инициатором этого нового заговора", - полагает эксперт.

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Члены "Вагнера" в конце июня якобы устроили бунт в России, сбили, в частности, редкий военный самолет, ликвидировали 10 российских офицеров и двигались в сторону Москвы. Потом бунт резко закончился после телефонного разговора с псевдопрезидентом Беларуси Александром Лукашенко. Позже наемников начали массово перебрасывать в Беларусь якобы для обмена опытом с беларускими военными.

В начале августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что мятеж Евгения Пригожина согласовал Владимир Путин.

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