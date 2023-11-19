Супруге экс-президента страны Джимми Картера было 96 лет.

В США умерла супруга бывшего президента страны Джимми Картера Розалин Картер.

Она ушла из жизни сегодня в своем доме в Плейнсе, штат Джорджия, говорится в сообщении Центра Картера в Атланте. "Она умерла мирно, рядом с семьей", уточняется в сообщении.

Напомним, что в мае стало известно, что Розалин Картер страдает деменцией, а в ноябре - о том, что ее отправили в хоспис.

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"Розалин была моим равноправным партнером во всем, чего я когда-либо достиг", - сказал президент Картер. "Она дала мне мудрое руководство и поддержку, когда я в этом нуждался. Пока Розалин была на свете, я всегда знал, что кто-то любит и поддерживает меня", - отметил экс-президент.

"Ее жизнь служения и сострадания была примером для всех американцев. Ее будет очень не хватать не только нашей семье, но и многим людям, которые сегодня имеют лучшую психиатрическую помощь и доступ к ресурсам для ухода", - сказал сын Розалин Картер Чип.

Отметим, бывшая первая леди была ярой защитницей психического здоровья и ухода и прав женщин. В частности, она настаивала на том, чтобы женщины сами решали вопросы, связанные с беременностью.

Кто такие Джимми и Розалин Картер

Джимми и Розалин Картер состояли в браке более 77 лет, что является самым продолжительным президентским браком в истории США. У нее остались дети - Джек, Чип, Джефф и Эми - а также 11 внуков и 14 правнуков.

Последнее время пара вела отстраненный образ жизни в своем доме в Плейнсе.

Джимми Картер - 39-й президент США и лауреат Нобелевской премии мира 2002 года. Ему сейчас 99 лет. В феврале Картер принял решение остановить лечение агрессивной формы рака кожи – меланомы.

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