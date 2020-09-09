Тихановская заявила, что российская пропаганда "пытается максимально исказить происходящее в Беларуси".

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская обратилась к россиянам, призвав их не верить в пропаганду СМИ.

Видеообращение было опубликовано на канале "Страна для жизни" на YouTube.

"Ни на каком этапе это не была борьба против России. И уверена: не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающими обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами", - заявила Тихановская.

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Тихановская подчеркнула, что российская пропаганда "пытается максимально исказить происходящее в Беларуси".

По ее словам, к минувшим выборам Лукашенко подошел "без шансов на переизбрание". По словам Тихановской, Лукашенко из-за отсутствия поддержки стал не допускать к выборам независимых кандидатов, бросал их в тюрьмы и выдворял из страны, а также отказывался от международных наблюдателей и препятствовал праву белорусских граждан в наблюдении за выборами.

"Легитимность Лукашенко не признана большинством стран, а главное – ее не признают и никогда не признают сами белорусы, которые вышли на улицы сразу после выборов и до сих продолжают выходить по всей стране. Лукашенко удерживает власть лишь благодаря невероятному по жестокости и масштабу подавлению протестующих", - сказала оппозиционер.

Тихановская подчеркнула, что у белорусского народа простые требования: уход Лукашенко и новые выборы, освобождение политзаключенных и расследование преступлений, совершенных властями против белорусского народа.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Автор: Екатерина Лиманская