По словам отца Колесниковой, она осталась в Беларуси, потому что "воспитана так".

Следователь сообщил отцу Колесниковой об ее аресте.

Об этом он рассказал в комментарии журналистам.

"Мне позвонил следователь и рассказал о том, что ее арестовали. Он сказал, что она под арестом по ст. 361 ч.3 (Публичные призывы к захвату власти, совершенные с использованием сми или сети Интернет. Наказывается на срок от 2 до 5 лет - УНИАН)", - рассказал Александр Колесников.

На вопрос журналиста, почему Колесникова так сделала (осталась в Беларуси - УНИАН), отец ответил, что она "воспитана так".

"Честно сказать, я очень горжусь", - резюмировал Александр Колесников.

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Похищение Колесниковой и других оппозиционеров: что известно

Трое членов Координационного совета оппозиции - Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков - 7 сентября были захвачены неизвестными в Минске, их местонахождение более суток оставалось неизвестным.

8 сентября Кравцов и Родненков рассказали на пресс-конференции в Киеве, что их схватили накануне, перевозили из одного здания в другое с мешками на голове и допрашивали, после чего предложили покинуть страну. Они согласились выехать вместе с Колесниковой, однако когда машина прибыла к белорусско-украинской границе, Колесникова отказалась ее пересекать.

9 августа стало известно, что Колесникова выступает подозреваемой в деле о "публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности".

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Автор: Екатерина Лиманская